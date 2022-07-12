انت الان تتابع خبر عاجل – الأرصاد تعلن عن طقس رابع أيام العيد : نار يا حبيبي نار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر يوليو 2022 الموافق رابع أيام عيد الأضحي المبارك، علي كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وجنوب البلاد وذلك خلال ساعات النهار، أما في الليل فيسود طقس معتدل علي كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أنه سوف يكون هناك نشاط رياح أحيانا مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة التي بها زيادة بنسبه 3%.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.