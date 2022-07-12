انت الان تتابع خبر الحصول على شقة في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة.. كراسة الشروط بـ 200 جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بالإعلان عن تقديم 33 وحدة سكنية لكل المواطنين الذين يريدون الحصول على شقة في مدينة القاهرة الجديدة، وهي من ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة الذي يعتبر من أبرز المواقع المميزة.

خطوات الحصول على شقة في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

يقوم من يريد التقديم لحجز شقة أن يذهب إلى مقر هيئة تعاونيات البناء والإسكان الأساسي الذي يوجد في شارع سمير عبد الرؤوف، وهو امتداد مكرم عبيد في مدينة نصر.

ثم يبدأ من يريد التقديم للحصول على شقة في سحب كراسة الشروط التي تخص الوحدات السكنية المقدمة ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة وقيمتها 200 جنيه.

المهلة المحددة لشراء كراسة الشروط التي تخص الوحدات السكنية المطروحة، تستمر من يوم الاثنين 18 يوليو إلى يوم الخميس 28 يوليو 2022.

طريقة الاستعلام عن الوحدات المقدمة في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

ووفرت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان العديد من الأرقام الخاصة بالتليفونات للاستعلام عن هذه الوحدات السكنية وطرق الحجز وجميع التفاصيل، وهذا للتسهيل على المواطنين الذين يريدون الحصول على وحدة سكنية، وهذه الأرقام هي 22724898 – 22724897.