بداية من السبت.. شروط التقدم لمدرسة الضبعة النووية 2023 (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ويُشترط للالتحاق بالمدرسة حصول الطالب على 260 درجة فى الشهادة الإعدادية، ومن ثم اجتياز الاختبارات المؤهلة للقبول، وفق الإجراءات التالية:

أولاً: الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بالمدرسة

1) الطالب الناجح فى شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى نفس العام من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفى شروط التقدم.

2) الطلاب الحاصلون على الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 وفقاً للمجموع الإجبارى الذى يتم احتسابه كالآتى: (مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية الأزهرية ÷ المجموع الكلى للشهادة الإعدادية الأزهرية) × المجموع الكلى لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى.

3) بالنسبة للطلبة المتقدمين من محافظة مطروح شرط الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من محافظة مطروح والإفادة ببيان نجاح للعامين الأول والثانى الإعدادى من مدارس مطروح.

ثانياً: إجراءات التقدم للامتحان

- يتم تسجيل استمارة التقدم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- يتم فتح باب التقدم إلكترونياً بداية من يوم السبت الموافق 16/7/2022، إلى يوم الثلاثاء 19/7/2022، ولن يتم قبول طلبات التقدم بعد هذا التاريخ.

- يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكترونى وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها لتقديمها إلى أقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية:

1) لصق 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم.

2) صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

3) صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

4) إيصال مقابل أداء خدمة قيمته 100 جنيه فقط لا غير، للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصرى باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات.

5) تقوم المديريات التعليمية (التعليم الفنى) باستلام أوراق التقديم بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية مع إيصالات سداد مقابل أداء خدمة وإرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة.

ثالثا: شروط التقدم للامتحان

1) أن يكون الطالب مصرى الجنسية.

2) ألا يزيد السن فى 1/10/2022 عن 18 سنة.

3) الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (عام- أزهرى) بمجموع لا يقل عن 260 درجة لجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

4) ألا تقل درجات الطالب فى مواد: الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم عن 95%.

رابعاً: الطلاب المقبولون بالمدرسة

بناءً على القرار الوزارى رقم 7 بتاريخ 10/1/2019، بشأن إنشاء المدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية (نظام 5 سنوات) التابعة لإدارة الضبعة التعليمية بمحافظة مطروح، المادة الثامنة، يسدد الطلاب مبلغ 3 آلاف جنيه سنوياً مقابل الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادة هذا المبلغ سنوياً.

خامساً: عقد الامتحان

يتم عقد الاختبار الإلكترونى يومى الأحد الموافق 24/4/2022، والاثنين الموافق 25/7/2022، بالمحافظات.

سادساً: نظام الامتحان

1) يعتبر هذا الامتحان اختبار مسابقة للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية.

2) يعقد هذا الامتحان إلكترونياً عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان، وتُعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، ويعقد الاختبار من دور واحد فقط ولا يُسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم فى امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسى ومهما كان العذر فى التغيب عن الاختبار الإلكترونى.

ويحق للطالب الذى لم يتم قبوله فى الاختبار التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج، على أن يقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة، ويختص قطاع التعليم الفنى بفحص التظلمات التى تتعلق بمراجعة استمارات الطلاب واستيفاء شروط التقدم، ويتم قبول الطلاب بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية طبقاً للأعداد المقرر قبولها سنوياً.

3) بعد انتهاء الاختبارات الإلكترونية يتم ترتيب الطلاب والمفاضلة بينهم على النحو التالى:

أولاً: المجموع الاعتبارى لمكونات الاختبار الإلكترونى وفق معايير يضعها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

ثانياً: اجتياز الطالب لمعيار النجاح فى كل مكون من مكونات الاختبار الإلكترونى على حدى وفقاً لمعايير النجاح التى يحددها المركز القومى للامتحانات والتقومى التربوى.

4) يتم ترتيب الطلاب الناجحين فى المرحلة الأولى ترتيباً تنازيلاً لاختيار العدد المطلوب للمرحلة الثانية للاختبارات بإحدى المؤسسات العسكرية العريقة.

وأوضحت الوزارة أن التقديم للمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية فى مدينة الضبعة بمطروح، يكون من خلال هذا الرابــــــــــــط