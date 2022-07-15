البابا تواضروس يبدأ نشاطه فى فيينا بقداس فى دير الأنبا أنطونيوس

وألقى البابا عظة عن سيرة بعض القديسين وتأثيرهم فى تاريخ الكنيسة القبطية.
وكان البابا قد وصل مساء أمس الخميس إلى مقر إقامته فى الدير بصحبة السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا حيث كان فى استقباله عدد من المسيحيين الذين عبروا عن بهجتهم بالزيارة.
يشار إلى أن البابا كان قد عقد على الفور اجتماعا مع كهنة الكنيسة القبطية فى النمسا حثهم فيه على مزيد من رعاية الفقراء ومعالجة المشكلات بحكمة والارتقاء بالخدمة الدينية.
يذكر أن زيارة البابا تستمر أسبوعين وتشمل أنشطة مختلفة من تدشين كنائس وحضور مؤتمر الشباب الأوروبى.
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