انت الان تتابع خبر بوابة مصر الرقمية للتموين 2022.. بخطوات بسيطة هتقدر تضم افراد أسرتك لبطاقة الدعم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ازداد البحث كثيراً على مؤشر بحث جوجل عن بوابة مصر الرقمية للتموين 2022، وهذا بعدما كشف وزير الاتصالات عن التشغيل الرسمي لمنصة مصر الرقمية، وذلك يأتي بعد عامين من التشغيل التجريبي لها، والعمل على تفعيل الكثير من الخدمات الحكومية عليها ومن أهمها خدمات بطاقة التموين الإلكترونية.

بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

وتشمل الخطوات التموينية المتوفرة على بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 عدد 6 خدمات، وتتمثل فيما يلي “تفعيل بطاقة التموين، نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، وإصدار بدل فاقد أو تالف، والاستعلام عن صرف، وفصل اجتماعي، وضم أفراد أسرتي”، ويبحث الجميع عن الخطوات الخاصة بضم أفراد الأسرة لبطاقة التموين.

خطوات ضم أفراد الأسرة لبطاقة التموين

الدخول على رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 من هنا.

اختيار خدمة ضم أفراد أسرتي.

النقر على أبدأ الخدمة.

عرض أسماء الأفراد الموجودين ببطاقة التموين.

النقر على أيقونة المزيد من أفراد الاسرة من الدرجة الاولى.

النقر على بند الموافقة الشروط والأحكام.

إضافة الكثير من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى في الخانة الخاصة بالاختيار.

عرض البيانات التي يتم إدخالها مع إمكانية التعديل عليها بالنقر على أيقونة التعديل.

النقر على بند التالي.

وأخيراً تتبع الطالب بالنقر على أيقونى تتبع الطلب.