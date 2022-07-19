انت الان تتابع خبر عاجل.. السبت القادم إجازة رسمية.. رئيس الوزراء صدق عليها بمناسبة ثورة 23 يوليو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتصديق اليوم الثلاثاء على قرار أن يكون يوم السبت الموافق 23 يوليو 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العالمين في الوزارات والمصالح، وتعتبر من أهم الإجازات الرسمية الخاصة بكل المصريين لهذه المناسبة التاريخية.

السبت القادم إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو

وتعتبر إجازة ثورة 23 يوليو لكل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، واقرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وهي من أكثر وأهم الإجازات التي تقدم لجميع الموظفين بأجر كامل، ولكن إذا لزم الأمر وذهب العامل إلى عمله يوم الإجازة فسوف يتم تقديم له الأجر المضاعف في هذا اليوم بجميع الشركات الخاصة.