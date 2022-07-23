«لإصابته بكورونا».. غياب الفنان أشرف عبد الغفور عن افتتاح القومى للمسرح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 11:24 مساءً - يغيب الفنان الكبير أشرف عبدالغفور عن افتتاح مهرجان القومى للمسرح غدًا الأحد، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، إذ إنه واحد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان.

وقال أشرف عبد الغفور، إن أعراض الإصابة "طفيفة" وملتزم ببروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا، مؤكدا أن حالته الصحية تتحسن بشكل كبير، مقدما اعتذاره عن الحضور غدا فى افتتاح المهرجان القومى للمسرح، معلقًا: "حرصا منى على صحة الزملاء وجميع الحاضرين".

ويفتتح القومى للمسرح فعالياته بمسرحية "يا عزيز عينى" بطولة محمد فهيم وإخراج عصام السيد، المقرر أن يفتتح بها فعاليات الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومى للمسرح غدا الأحد 24 يوليو الجارى.

"يا عزيز عينى" مأخوذ عن كتاب "طائر الفن المحترق"، تأليف صفاء الطوخي، أشعار مصطفى إبراهيم، موسيقى هيثم الخميسى، إعداد وإخراج عصام السيد، ومن المقرر عرضها بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية فى حفل افتتاح المهرجان القومى. بطولة محمد فهيم، حسن عبد الله، ابتهال الصريطي، على كمالو ، محمود الزيات، ماهر محمود، ميشيل ميلاد.