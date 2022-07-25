نجاح إجراء 40 عملية قسطرة قلبية خلال 3 أيام فقط بمستشفى طيبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 01:25 مساءً - إنجازجديد لقسم القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر فى إجراء عدد الــ 40 عملية القسطرة القلبية والتي تنوعت مابين إجراء قسطرة تشخيصية وتركيب دعامات :

و تم إجراء القساطر بنجاح تحت اشراف الفريق الطبي المميز المكون من :

الدكتور/ أحمد محمد حسان - استاذ واستشاري القلب و القسطرة القلبية بمستشفيات جامعة الأزهر

الدكتور/ حسين كُراع _ استشاري و رئيس قسم القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي

الدكتور/ عصام بسطاوي _ استشاري القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي

الدكتور/ بدوي إمبابي _ استشاري القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي

الدكتور/ محمد عبد الغفار_ أخصائي القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي

الدكتورة/ رشا الحداد _ أخصائي القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي

الدكتور/ مينا نبيل _ أخصائي القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي

الدكتور/ أحمد طلعت _ أخصائي القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي

وبمشاركة متميزة من فريق التمريض :

ا/ على حسن

ا/ مصطفى اناصر

ا/مصطفى جمال

ا/ زينب محمود

ا/ إلهام كمال

ا/ عبير محمد

و بمشاركة متميزة من أخصائي وفني الأشعة :

ا/محمد بدوي _ أخصائي تكنولوجيا الأشعة

ا/ الشاذلي سطوحي