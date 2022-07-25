نجاح إجراء 40 عملية قسطرة قلبية خلال 3 أيام فقط بمستشفى طيبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 01:25 مساءً - إنجازجديد لقسم القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر فى إجراء عدد الــ 40 عملية القسطرة القلبية والتي تنوعت مابين إجراء قسطرة تشخيصية وتركيب دعامات :
و تم إجراء القساطر بنجاح تحت اشراف الفريق الطبي المميز المكون من :
الدكتور/ أحمد محمد حسان - استاذ واستشاري القلب و القسطرة القلبية بمستشفيات جامعة الأزهر
الدكتور/ حسين كُراع _ استشاري و رئيس قسم القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي
الدكتور/ عصام بسطاوي _ استشاري القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي
الدكتور/ بدوي إمبابي _ استشاري القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي
الدكتور/ محمد عبد الغفار_ أخصائي القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي
الدكتورة/ رشا الحداد _ أخصائي القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي
الدكتور/ مينا نبيل _ أخصائي القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي
الدكتور/ أحمد طلعت _ أخصائي القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي
وبمشاركة متميزة من فريق التمريض :
ا/ على حسن
ا/ مصطفى اناصر
ا/مصطفى جمال
ا/ زينب محمود
ا/ إلهام كمال
ا/ عبير محمد
و بمشاركة متميزة من أخصائي وفني الأشعة :
ا/محمد بدوي _ أخصائي تكنولوجيا الأشعة
ا/ الشاذلي سطوحي