البيئة: الانتهاء من المرحلة الأولى للتحول الرقمى لإدارة المخلفات (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الإثنين الانتهاء من المرحلة الأولى لنظام المعلومات الوطنى للمخلفات WIMS والذى يتم تنفيذه من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى "giz" وذلك وفقا لاحتياجات جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة.





وأوضحت وزيرة البيئة أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فقد اتخذت مصر خطوات جادة فى ملف إدارة المخلفات، وذلك ضمن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى "cop 27"، وجهود مصر الحثيثة فى هذا الشأن، ومنها إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتى تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى بالإدارة السليمة والآمنة للمخلفات.

وأكدت فؤاد أنه فى إطار التوجه الاستراتيجى للتحول الرقمى فى مصر فإن نظام إدارة معلومات المخلفات WIMS يعد نظاما مؤسسيا متكاملا لجمع وتخزين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة المخلفات على مستوى الدولة ويتضمن قاعدة بيانات مركزية لإدارة المخلفات وأدوات لتحليل البيانات واتخاذ القرار وإمكانية الرقابة الحية للمؤشرات والقراءات وزيادة كفاءة الأعمال من خلال تقليل الأعمال الورقية بالإضافة إلى حفظ وإدارة البيانات بشكل آمن ومشاركتها مع الجهات الخارجية.

وأضافت وزيرة البيئة أن المرحلة الأولى التى تم الانتهاء منها تتضمن نظام الإصدار الإلكترونى للتراخيص والتصاريح لكل الشركات العاملة فى مجال إدارة المخلفات (خطرة وغير خطرة) وذلك طبقا للمنصوص عليه فى القانون 202 لسنة 2020 وأن المرحلة الثانية من المقرر أن تشمل تأسيس نظام إلكترونى للتظلمات الخاصة بالشركات التى تم رفض إصدار تراخيص لها ونظام إلكترونى لإدارة وتتبع المخلفات الخطرة وآخر لإدارة وتتبع المخلفات الصلبة غير الخطرة، كما تشمل المرحلة الثالثة تأسيس موقع إلكترونى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأكدت الوزيرة أن من أهم مميزات هذا النظام استخدام البيانات ومشاركتها بسهولة والتواصل والتعاون مع المواطنين والمجتمعات الخارجية ذات الاهتمام واكتساب الوعى والتمكين من اتخاذ القرار القائم على المعلومات وتقييم الحلول البديلة وإنشاء التصاميم المثلى واكتشاف الاتجاهات والأنماط وتحديدها والقدرة على التنبؤ بها لتحسين النتائج وتتبع الأصول والموارد وإدارتها ومراقبتها فى الوقت الفعلى بالإضافة إلى إدارة وتمكين جمع المعلومات والوصول إليها فى الموقع والتعامل مع الخرائط والتمثيلات المرئية.

جدير بالذكر أنه قد تم تنفيذ العديد من ورش العمل التدريبية لتطبيق هذا النظام مع المسؤولين والإدارات المعنية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات وذلك وفقا لمتطلبات كل إدارة، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية ومنها مصلحة الجمارك لضبط الأمور المتعلقة بالاستيراد والتصدير وسيتم استضافة النظام الإلكترونى الوطنى WIMS وتسليمه لوحدة التحول الرقمى بوزارة البيئة من خلال لجنة مشتركة من وحدة التحول الرقمى إدارة المعلومات بجهاز شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وذلك لحين نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.