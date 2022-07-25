البابا تواضروس الثانى يختتم زيارته إلى النمسا

جدة - نرمين السيد - وكان فى وداع البابا سفير مصر فى فيينا محمد الملا، والقنصل العام باسم طه، ومدير مكتب الأمم المتحدة فى فيينا الدكتورة غادة والى، والمستشار الثقافى فى النمسا الدكتورة علا عبد الجواد. وأوضحت مصادر كنسية فى فيينا، أن الفحوصات الطبية التى أجريت للبابا تواضروس فى مستشفى القديس جوزيف بالحى الثالث عشر فى فيينا أثبتت تمتعه بصحة جيدة وسلامة حالته الصحية. وكانت زيارة البابا للنمسا التى بدأت يوم الخميس قبل الماضى قد شملت تدشين كنائس فى دير الأنبا أنطونيوس بقرية "أوبرزيبن برونن" بالقرب من فيينا ودير القديسة حنه فى قرية "شونفيلد"، علاوة على رئاسة مؤتمر الشباب القبطى فى أوروبا بحضور العديد من الأساقفة، ووفود الشباب من مختلف دول الاتحاد الأوروبى.

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