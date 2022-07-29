ضمن «حياة كريمة».. الكشف على 1003 مواطنا بالمجان فى قنا

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية بقرية أبو دياب التابعة لمركز دشنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث وقعت القافلة الكشف الطبى على 1003 مواطنين.





وأوضح المحافظ فى بيان، اليوم الجمعة، أنه تم توقيع الكشف الطبى على المرضى فى 6 تخصصات طبية بواقع "295 حالة طب وجراحة العيون، 281 حالة أمراض باطنة، 248 حالة طب أطفال، 89 حالة جراحة عامة، 61 حالة تنظيم الأسرة، 29 حالة أمراض نساء وتوليد، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 45 حالة". وأشار إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية. من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا الدكتور راجى تاوضروس إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، مضيفا أنه تم عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 104 مواطنين، وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.

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