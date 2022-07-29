عاجل- الأرصاد: درجة الحرارة تتخطى غدا الـ40 على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الهيئة، استقرار فى الأحوال الجوية غدا السبت ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

كما توقعت الأرصاد، أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة غدا 36 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.

ويقتصر نشاط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعه مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على باقى مناطق الجمهورية.