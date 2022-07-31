صندوق ”بيزوس للأرض”: قمة المناخ بمصر ستمنح العالم فرصة للتفكير فى إفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 05:22 مساءً - دعا أندرو ستير الرئيس التنفيذي لصندوق بيزوس للأرض "بيزوس إيرث"، القادة الأفارقة والدوليين إلى التفكير بشكل أكثر جرأة والعمل معًا بشكل أكثر إبداعًا أثناء التحضير لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، المقرر عقده فى شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وأكد ستير المبعوث الخاص السابق للبنك الدولي المعني بتغير المناخ أن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف تمنح العالم فرصة رائعة للتفكير بشكل أكبر في إفريقيا، مضيفا: "نحن بحاجة إلى جعله مؤتمر الأطراف في إفريقيا، لذا فإن ما يحاول بنك التنمية الأفريقي والمجلس الأطلسي القيام به لزيادة الوعي هو أمر بالغ الأهمية".



وقال أعضاء اللجنة التي ناقشت تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي 2022 الصادر عن بنك التنمية الأفريقي في حدث استضافه المجلس الأطلسي، إن إفريقيا تستحق أعلى أولوية الاهتمام في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 27 المقرر عقده في نوفمبر من هذا العام بشرم الشيخ.

جاء ذلك خلال زيارة فريق من مجموعة بنك التنمية الأفريقي بقيادة كبير الاقتصاديين بالإنابة ونائب رئيس البنك كيفن أوراما لواشنطن لتقديم تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية 2022، إلى قادة الفكر الدوليين والهيئات الأخرى، بحسب تقرير أورده موقع البنك.

وتحت عنوان "دعم المرونة المناخية والتحول العادل للطاقة في إفريقيا"، سلط تقرير هذا العام الضوء على تغير المناخ باعتباره تهديدًا متزايدًا للحياة وسبل العيش في إفريقيا.

ووصف أندرو ستير الرئيس التنفيذي لصندوق "بيزوس إيرث" تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي لعام 2022 بأنه "تقرير ممتاز، فهو يوضح بشكل جميل تباطؤ الاقتصاد العالمي، والعاصفة المثالية لارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة، وأسعار الفائدة والزيادات الصادمة في تأثير تغير المناخ في وقت لم تعد فيه الموارد الدولية ما يحتاجون إليه".



وفي عرض تقديمي للتقرير، دعا القائم بأعمال كبير الاقتصاديين كيفن أوراما إلى تنسيق السياسات واتباع نهج أكثر شمولية لمعالجة تغير المناخ..

وقال أوراما: " خسرنا 5% إلى 15% من نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا بسبب تغير المناخ، بالإضافة إلى قضايا أخرى يقودها تغير المناخ في القارة، ووسط هذه الصعوبات تكمن فرص الابتكار، دعونا نفكر بشكل كبير، ونتصرف بشكل كبير، وننقذ الكوكب".

وتابع بقوله "بينما نستعد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، فإن الوفاء بالتزام تمويل المناخ السنوي لعام 2009 البالغ 100 مليار دولار والذي وعدت به الدول ذات الدخل المرتفع للدول النامية سيساعد في استعادة الثقة في أننا جادون بشأن تغير المناخ على الرغم من أنه ليس كافياً."

وقال نائب مساعد المدير لشؤون أفريقيا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تايلر بيكلمان إن تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي "يجسد بشكل مقنع التحديات الحقيقية والملحة لتحقيق انتقال عادل للطاقة في أفريقيا."



وحذر بيكلمان من فشل أربعة مواسم ممطرة في القرن الأفريقي - مع احتمال حدوث الخامس هذا الصيف - هو نتيجة مباشرة لارتفاع درجة حرارة المناخ، وللأسف قد يصبح هذا هو القاعدة.

وقال إن الولايات المتحدة ستضمن أن يكون لشركائها الأفارقة القدرة والموارد لتطوير الأساس لاقتصاد مستدام ومنخفض الكربون يوفر طاقة كافية للنمو.

وأضاف: "في حين أن التحديات هائلة، فإننا نرى الكثير من الأسباب للتفاؤل. ستساعد الاستثمارات المستدامة في التكيف والتخفيف، من خلال الطاقة المتجددة وممارسات استخدام الأراضي الذكية مناخيًا، في توفير مسار للبلدان الأفريقية لتطوير طرق مبتكرة، وبناء مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا للناس في جميع أنحاء القارة".

وأوضح المدير الأول للمجلس الأطلسي راما ياد أنه أصبح من المهم النظر إلى إفريقيا وتغير المناخ.

وتضمن الحدث حلقة نقاشية حول التقرير ، ضمت أنتوني سيمباسا، القائم بأعمال مدير قسم سياسات الاقتصاد الكلي واستدامة الديون والتنبؤ في بنك التنمية الأفريقي. أيان آدم ، المدير الأول والرئيس التنفيذي لشركة AFC Capital Partners في مؤسسة Africa Finance Corporation ؛ جيفري كريلا ، نائب الرئيس للسياسة العامة العالمية والشؤون الحكومية ، كوزموس للطاقة ؛ وكوين كوين ، الشريك المؤسس في كوباندا كابيتال.



ويقدم تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2022 خيارات سياسية قائمة على الأدلة لدفع النمو الشامل من خلال بناء المرونة في مواجهة تغير المناخ والتحول العادل للطاقة في أفريقيا.

كان الحدث فرصة لتقييم أصحاب المصلحة السياسيين في واشنطن العاصمة للنتائج الرئيسية للتقرير وكذلك مناقشة الأولويات والتوصيات القابلة للتنفيذ في التحضير والتحضير لمؤتمر COP27.

يشار إلى أن صندوق "بيزوس للأرض" أطلقه مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، وكان قد أعلن في نوفمبر عام 2021 أن صندوق بيزوس للأرض سيدفع ملياري دولار لحماية الطبيعة وتغيير أنظمة الغذاء.