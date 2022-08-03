تنسيق الجامعات 2022: إذا رسب الطالب لا يعيد اختبارات القدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 10:26 صباحاً - أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه لا إعادة لاختبارات القدرات فى حالة رسوب الطالب، مع الاحتفاظ للطالب بالحق فى تسجيل رغبات القدرات للطلاب فى قطاعات أخرى فى حالة الرسوب، حيث يتم تزويد موقع التنسيق الإلكترونى يوميا بنتائج الطلاب للتعرف على النتيجة وحتى يستطيع تسجيل الرغبات فى أي مجال وتخصص آخر.

وناشد السيد عطا، طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل الرغبات لحجز اختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكترونى، مشيرا إلى إتاحة إمكانية حجز اختبارات القدرات لأكثر من قطاع وأكثر من كلية.

وتضم قائمة الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2022/2023، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وشعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات (حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج)، والجامعات التكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم"دمو") – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).