جولة جديدة للحوار الوطني: جلسة رابعة لمجلس الأمناء لاستكمال تشكيل اللجان الفرعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 10:26 صباحاً - يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، اجتماعه الرابع، اليوم الأربعاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر، للانتهاء من تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

من المقرر أن يُنهي المجلس مناقشاته، فيما يخص تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وكذلك سيُنهي المجلس الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه.

وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني.