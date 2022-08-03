تحرش واستغلال.. خبير تكنولوجيا يتحدث عن مخاطر الألعاب الإلكترونية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الحارثى، خلال تصريحات تلفزيونية إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، إن لعبة "بابجى" مثلا يمارسها أكثر من 380 مليون مستخدم نشط شهريا وهو رقم يقدم معطيات بشأن حجم التفاعل واستخدام الألعاب، موضحا أن الألعاب التشاركية رصد بها حوادث تنتج فيها بسبب التفاعل والاتصال مع الغرباء ما ينتج عنها تحرش واستغلال وحوادث قد تكون أبعد من ذلك.

لفت إلى أن الأطفال يتعرضون لمشاكل عديدة وهناك مصادر عديدة لوصول المستخدمين لتلك الألعاب ومنها إعلانات اليوتيوب التى تظهر أمام الأطفال والمراهقين وتسمح بتحميل الألعاب، مشيرًا إلى أن تلك الألعاب تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعى، كما أن هناك مشكلة وهى أن الألعاب لا تقدم الأعمار الحقيقية للمستخدمين.

تابع استشارى تكنولوجيا المعلومات، أن "جوجل بلاى" هو الأقل مراجعة بالنسبة لتطبيقات الألعاب، كما أن هناك ألعاب خطيرة لا يجب أن يتكون موجودة للأساس سواء للصغار أو الكبار، ومنها ألعاب يكون بها لقطات غير مناسبة وشذوذ جنسى وما شابه.