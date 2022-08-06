والدة الرابع مكرر بالمنيا: القنوات التعليمية جعلته يترك الدروس الخصوصية

جدة - نرمين السيد - زغاريد وحالة من الفرحة سادت فى شارع مطرانية سمالوط بمحافظة المنيا، بعد أن حصل أحد أبناء المدينة وهو الطالب مارك ناجح ملاك الرابع على شعبة العلمى رياضة بمجموع 404 درجة بمدرسة العهد الجديد الخاصة، لتسود البهجة على وجوه الجميع.





"ابنى عرف النتيجة ونزل يتمشى وراح الجيم.. دايما هادىء ومش بيحب الأضواء".. هكذا قالت

الدكتورة سحر بشرى استشارى نساء وتوليد بالإدارة الصحية بسمالوط، فى بداية حديثها لـ "دوت الخليج"، وأكدت أن ابنها دائما ما يكون هادىء ولا يحب التصوير ولذلك ترك المنزل منذ الصباح الباكر فور إعلان النتيجة وذهب ليمارس هواياته فى الجيم والمشى.

وأكدت والدة الطالب الحاصل على المركز الرابع مكرر بالثانوى أنه لم يحدد حتى الآن ما هى كليته المفضلة، ولكنه دوما كان يتحدث عن عشقه للكمبيوتر والإنترنت، لذلك من المتوقع أن يكون قراره هو إحدى الكليات الخاصة بالحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات.

وعن دراسته فى الثانوية قالت الأم: "لم نكن نضغط عليه إطلاقا، فهو يعى مصلحته جيدا، وكان دائم المشاهدة للقنوات التعليمية التابعة للوزارة والتى كان لها أثر كبير فى تفوقه وجعلته يبتعد عن الدروس الخصوصية فى أيام كثيرة، ومدة مذاكرته يوميا لم تتعدى الستة ساعات، مقدمة الشكر للدكتور طارق شوقى على نظام التعليم الجديد وتحسينه ليكون قائم على الفهم وليس الحفظ.

من جانبه المهندس ناجح ملاك والد مارك، عن فرحته الغامرة، وقال إنه كان على يقين بأن ابنه من الأوائل، وعندما شاهدوا مؤتمر الوزير فى الصباح سادت بينهم حالة من الفرحة تجمع بعدها الأهالى ليباركوا لهم، كما تلقوا اتصالا هاتفيا من محافظ المنيا أسامة القاضى، وأيضا مسؤولى مديرية التربية والتعليم صباح اليوم لتهنئتهم.

وأشار الأب إلى أن نجله محبوب من الجميع سواء فى منطقة سكنه أو بين زملائه، ومحب لمساعدتهم جميعا، ولم يتأخر عن مساعدة أحد إطلاقا، ولذلك لم يضيع الله تعبه، متمنيا أن يراه فى مكانة كبيرة مستقبلا فى أى كلية يدخلها حسب رغبته.

وكان أسامة القاضى محافظ المنيا، قدم التهنئة للطالب مارك ناجح الحاصل على المركز الرابع ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث أجرى اتصالا هاتفيا لتهنئة أسرة الطالب، ونقل إليهم سعادته الغامرة بحصول أحد أبناء المحافظة على المراكز الأولى، مؤكدا فخره الشديد بجميع أبناء المنيا المتميزين والذين يرفعون اسم المحافظ عاليا فى جميع المجالات وأعرب عن أمنياته باستمرار تفوقه الدراسى.

وأكد المحافظ، أن هذا التفوق يأتى نتاج جهد واجتهاد للطالب ولأسرته وللعاملين فى مديرية التربية والتعليم، معربا عن فخره بما يقدمه أبناء المنيا من تفوق وتميز فى جميع المجالات، لافتا إلى أنه سيتم تكريمه تقديرا لتفوقه وتميزه.