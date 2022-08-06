عاجل- السيسى: لدينا احتياطيات من السلع تكفينا حتى نهاية العام

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال جولته، اليوم السبت، للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، أننا تعاملنا جيدا مع الأزمة العالمية الراهنة، ولم يحدث نقص فى مخزون السلع بمصر، مؤكدا أنه لدينا احتياطيات تكفينا حتى نهاية العام واتخذنا إجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضح الرئيس السيسى أن "الأسعار نتيجة تعثر سلاسل الإمداد أو قلة المعروض أو ارتفاع تكلفة الشحن كانت هتبقى كبيرة جدا..وفى مصر ما حصلش التأثير ده ومش هيحصل".