عاجل- السيسى: الدولة تتحمل فرق أسعار السلع والطاقة جراء الأزمة العالمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة الرئيس السيسى اليوم السبت، فى الكلية الحربية، التى رافقه خلالها الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقال الرئيس السيسى إن سياسة مصر الخارجية قائمة على الاعتدال والتوازن وعدم التدخل فى شؤون الدول، مضيفا أن موقف مصر ثابت فى ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائى.

وواصل كلامه: "نعمل على تعظيم الاستفادة من المياه، وسنكون من أوائل الدول فى برامج المعالجة".

واستكمل الريس حديثه: "نجاحنا فى البرنامج الاقتصادى جعلنا قادرين على تحمل صدمة جائحة كورونا".

وأوضح الرئيس أن الدولة أعدت حزما تحفيزية لمساعدة المتضررين جراء أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل فروق الأسعار فى السلع والطاقة جراء الأزمة العالمية.

وأكد الرئيس أن الدولة تعاملت مع الأزمة العالمية حتى لا تنعكس تداعياتها على المواطنين.