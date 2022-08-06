وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول بدء الدراسة بجامعة شرق بورسعيد الأهلية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 05:52 مساءً - - بدء الدراسة بكليتي الطب البشري والهندسة في العام الدراسي 2022/2023

- تكلفة إنشاءات وتجهيزات الجامعة في المرحلة الأولى بلغت 3.7 مليار جنيه

- بناء الجامعة على مساحة 44 فدانًا

- تجهيز الجامعة وفق مواصفات الجامعات الذكية

- التخصصات العلمية الحديثة للجامعة تواكب احتياجات سوق العمل

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات ود. أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، ود. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، حول استعدادات جامعة شرق بورسعيد الأهلية لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التقرير أوضح جاهزية جامعة شرق بورسعيد الأهلية لبدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2022/2023، وذلك بكليتي الطب البشري (برنامج الطب والجراحة العامة)، والهندسة (برنامج هندسة التشييد والبناء).

وأضاف المُتحدث الرسمي للوزارة أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية تقع على مساحة 44 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.7 مليارجنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، والانتهاء من التشطيبات الداخلية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددا من المبانى، تشمل (المبانى الإدارية، والمباني الأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومبانى المعامل والورش، وسكن للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية)، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها تلك الجامعات.

هذا، وسوف تعلن جامعة شرق بورسعيد الأهلية عن البرامج الدراسية الأخرى التي ستقدمها خلال الفترة القادمة.