القوى العاملة : تسليم ماكينات خياطة لخريجي التدريب على مهنة التفصيل والحياكة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 05:52 مساءً - وجه محمد سعفان وزير القوي العاملة مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالاهتمام بعملية التدريب المهنى للشباب من الجنسين ومخرجاتها ، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة في مجال العمل واقتصادياً ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.

وفي هذا الإطار نظمت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد ، حفل توزيع الجوائز لخريجي التدريب المهنى التحويلي بالمديرية على مهنتى التفصيل والحياكة ، وكهرباء التركيبات ، بمركز الداخلة وبلاط، والتعريف بريادة الأعمال ، وكيفية بدء مشروع صغير بحضور أحمد حسين طليب مدير المديرية وتحت رعاية اللواء محمد سالم الزملوط محافظ الوادي الجديد ، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ .

ونقل وزير القوى العاملة رسالة لخريجي التدريب قال فيها : إن الدولة المصرية دائماً ما تدعم المرأة فى مختلف قطاعات العمل، وذلك بإعطائها جميع الحقوق والمزايا والمستحقات التي يتساوى بها مع الرجل في العمل في كافة المجالات ،مشيرا إلى أن الوزارة دائما ما تعمل على تحقيق مكتسبات جديدة للمرأة العاملة ، وفتح الأبواب المغلقة أمامها ، فضلاً عن الاهتمام بالشباب وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل القري والمحافظات بما يحسن مستوى معيشتهم ويحقق أحلامهم .

وقام مدير المديرية بتسليم 3 متدربات من أوائل خريجي دورات التدريب التحويلي على مهنة التفصيل والخياطة 3 ماكينات خياطة لمساعدتهم على عمل مشروع صغير خاص بهم يوفر لهم مستوى معيشة مناسب ، ودخل ثابت لأسرهم، وحياة كريمة ويعينهم على التغلب على مصاعب الحياة اليومية.

كما قام مدير المديرية بتسليم 3 شنط أدوات لأوائل خريجي التدريب المهني على مهنة كهرباء التركيبات ، والتى تساعدهم على عمل مشروعهم الخاص لاعانتهم على ظروف الحياة وبدء مستقبل جديد بمهنة جديدة يحتاجها سوق العمل .