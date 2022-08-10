حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة أن الجهود جاءت استكمالا لسلسلة الحملات اليومية التى تنفذها محافظة الجيزة بمختلف الاحياء والمراكز والمدن لإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين والاسواق العشوائية.

وتابع راشد جهود حى شمال الجيزة وشرطة المرافق فى تنفيذ حملة مكبرة بقطاع امبابة بمنطقة الكيت كات وخلف مسجد خالد بن الوليد والتى أسفرت عن إزالة 12 كشكا وفاترينة مقامة بالمخالفة بنهر الطريق ورفع 350 حالة اشغال ثابتة ومتحركة.

وفى حى الهرم شهدت منطقة المنشية إزالة كاملة لمحال وبروزات مقامة بالمخالفة بدون ترخيص بجوار مسجد المدينه إلى جانب إزالة التعديات على حرم الطريق وإحكام الرقابة على المحال ومراجعة التراخيص، بالاضافة إلى شن حملات بقطاع هضبة الأهرام على المقاهى الكافيهات فى شارع الضغط العالى بمناطق (س , م , ه) أسفرت عن رفع 1112 حالة لإشغال وتعدى على الطريق.

وفى حى جنوب الجيزة أسفرت الحملات التمشيطبة عن رفع 800 حالة إشغال للمحال التجارية والباعة الجائلين بشوارع الجامعه ويافع بن يزيد وبراده وربيع الجيزى والمجزر الآلى والمدرسة بالمنيب وميدان الجيزة وشارع الجامعة ومتفرعاتهم ساهمت فى تحقيق سيولة مرورية كبيرة.



ونفذ حى العجوزة حملات بقطاع أرض اللواء أسفرت عن رفع 313 حالة إشغال متنوعة بالإضافة إلى إزالة تعديات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية التى تعوق الحركة المرورية بشوارع الصفطاوى واسماعيل الشاهد ومطلع المعتمدية من ترعة المجنونة وحرم الدائرى الى جانب قيام حى الوراق برفع حالات الاشغال للمنشأت التجارية بشوارع أبناء سوهاج والغاز والتل.

وفى مركز العياط تم رفع 218 حالة إشغال وتحرير 5 قرارات غلق وتشميع وتحرير 35 محضر إشغال طريق بالاضافه الى قيام حى بولاق الدكرور بتحرير 76 محضر للمحلات العامة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق مع رفع 684 حاله إشغال للباعة والمنشأت التجارية والمقاهى.

وفى حى الطالبية تم تنفيذ أكبر حملات رفع للاشغالات بإجمالى 1000 حالة إشغال وشيشة من المقاهى والمحال وإزالة للتعديات والبروز والإعلانات المخالفة بقطاعات الحى.

وفى مركز ومدينة البدرشين تم كلبشة السيارات المتعدية على الجزيرة الوسطى بالانتظار الخاطئ بشارع النيل السعيد.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باستمرار جهود إزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام وتوفير حرم آمن لسير المواطنين وشن حملات مكبرة يوميا لتحقيق الانضباط.

واشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر مع الاجهزة الامنية بقطاع أمن الجيزة وشرطة المرافق فى تنفيذ حملات إزالة المخالفات والتعديات.