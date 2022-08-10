الأعلى للجامعات يناقش الجداول الزمنية المقترحة والأنشطة الطلابية

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات حول اجتماع المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب، بحضور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، وأعضاء المجلس، بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.





فى بداية الاجتماع، هنأ محمد لطيف لؤى سعدالدين نصرت بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب، متمنيًا له وللجامعة مزيدًا من التقدم والازدهار، وتحقيق الإنجازات فى قطاع شئون التعليم والطلاب.

ومن جانبه، صرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن المجلس ناقش خلال اجتماعه الجداول الزمنية المقترحة للجامعات الحكومية خلال الفترة القادمة، والخاصة ببرامج وأنشطة التوعية التى تستهدف تنمية وعى الشباب الجامعى بكافة التحديات التى تواجه الوطن، وكذا الأنشطة الطلابية القمية على مستوى الجامعات، مؤكدًا أهمية هذه الأنشطة؛ باعتبارها من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات؛ لدورها فى تكوين شخصية الطلاب المتكاملة، وغرس قيمة العمل التطوعى، والعمل بروح الفريق لدى الطلاب.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن المجلس استعرض إنجازات الجامعات الحكومية فى قطاع شئون التعليم والطلاب للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2021 والتى شملت تنظيم 3103 نشاطًا طلابيًّا، بمشاركة 705830 طالبًا، و163 دورة تدريبية لتأهيل المجتمع الأكاديمى فى مواجهة العنف والتطرف والفساد، بمشاركة 158040 طالبًا، و790 دورة فى مجال التحول الرقمى بمشاركة 29438 متدربًا.

أما الخدمات المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة بلغ المستفيدين منها 5595 طالبًا، وكذلك مشروع تأهيل المقبلين على الزواج (مودة) بلغت دوراته 49 دورة، بمشاركة 13289 طالبًا، وبلغ المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة و41959 طالبًا فى 301 كلية، مشيرًا إلى استعراض المجلس إنجازات الجامعات فى مجال التبادل الطلابى؛ لغرس روح المودة والإخاء وتبادل الثقافات بين الطلاب، بمشاركة 2715 طالبًا، موضحًا أن عدد البرامج التى تم استحداثها فى الجامعات الحكومية 61 برنامجًا فى 89 كلية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن المجلس ناقش تقريرًا مقدمًا من هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى حول جهود الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات فى مجالات تأمين الكتب، والشهادات المؤمنة، والمعامل الافتراضية.

وأشار المتحدث الرسمى إلى موافقة المجلس على تنظيم جامعة المنصورة فعالية طلابية "الفرعون الذهبى – 100 عام من التاريخ" بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون 4 نوفمبر 1922 وإدراجها ضمن خطة الفعاليات القمية للعام 2023/2022 على أن تكون فى صورة مسابقة لطلاب الجامعات فى مجالات التصوير الملون (هواة ومتخصصون)، الملصق الإعلانى (متخصص فقط )، القصة القصيرة، الفيلم التسجيلى.

كما أحيط المجلس علمًا بتنظيم جامعة عين شمس للملتقى القمى لذوى الاحتياجات الخاصة فى إجازة منتصف العام الدراسى 2023/2022.

واستعرض المجلس كتاب جامعة بنها المتضمن نسخة من تقرير الأنشطة الطلابية بالجامعة عن العام الجامعى 2022/2021 وهو أحد إصدارات الجامعة والذى تم رفعه على البوابة الالكترونية للجامعة فى (إصدارات رقمية) من هنا