حديقة عابدين.. فسحة للكبار والأطفال بأسعار مناسبة (صور)

جدة - نرمين السيد - وبالتأكيد ستكون حديقة قصر عابدين من أولى اهتماماتك، خاصة إذا كان لديك أسرة وأطفال، إذا علمت أن قيمة تذكرة دخول القصر لا تتجاوز الـ 10 جنيهات، وبإضافة 5 جنيهات للتصوير، أما الحديقة فتم تحديد سعر موحد لتذكرة لتكون 5 جنيهات لجميع الفئات.

وظهرت الحديقة بشكل حضارى، خاصة بعد أعمال تطويرها وتأهيلها، وشملت عمليات التطوير وضع أماكن لجلوس الزائرين وزيادة المساحات الخضراء بها، مع الحرص على تركيب أعمدة إنارة تتماشى تاريخيا مع القصر.

ومؤخرا تم إنشاء عدد من المحال والمطاعم والكافيهات وتخصيص شركات أمن ونظافة كما تم إنشاء سور حديدى على حديقة الميدان مع السماح للجمهور بالدخول.

ويضم ميدان قصر عابدين وهو أحد أشهر ميادين محافظة القاهرة، مبنى قصر عابدين ومبنى ديوان عام محافظة القاهرة ومبنى شرطة المرافق للقاهرة، وخطط هذا الميدان فى عهد إسماعيل باشا، وهو من أكبر ميادين القاهرة وتبلغ مساحته تسعة أفدنة.