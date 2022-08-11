البابا تواضروس يستقبل سفراء 4 دول بالمقر البابوى (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، سفير دولة كازاخستان فى مصر خيرات لاما شريف، حيث قدم دعوة لقداسة البابا لحضور مؤتمر "زعماء أتباع الأديان العالمية والتقليدية" الذى سيعقد الشهر المقبل فى مدينة "نور سلطان" عاصمة كازاخستان.





كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة فى مصر، مريم خليفة الكعبى.

وأعرب قداسة البابا أثناء اللقاء عن شكره لدولة الإمارات حكومةً وشعبًا لاحتضانهم الكنائس القبطية فى الإمارات وكذا دعمهم ورعايتهم الدائمة للمصريين المقيمين هناك، واصفًا هذا بأنه نموذج رائع للمحبة والتسامح والتعايش السلمى.

وفى ختام اللقاء، طلب قداسته نقل تحياته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذى يكن لسموه محبة تقدير كبيرين.

كما استقبل قداسته السفير منذر سليم الذى سوف يغادر البلاد قريبًا، لتسلم مهام عمله الجديد سفيرًا لجمهورية مصر العربية فى دولة أوغندا.

وعرض البابا تواضروس خلال اللقاء، خدمات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى أوغندا والتى تقدمها هناك باسم بلادنا مصر، وذلك فى مجالى التعليم والصحة لخدمة الشعب الأوغندى، وأكد على ضرورة الاهتمام بالدول الإفريقية وتقوية العلاقات معها.

حضر اللقاء القمص مرقس أنور، كاهن الكنيسة القبطية فى العاصمة الأوغندية كمبالا، واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى السفير المصرى محمد ثروت سليم، المقرر تسلم عمله قريبًا سفيرًا لجمهورية مصر العربية فى أيرلندا.

وعرض قداسة البابا أثناء اللقاء تاريخ المسيحية والرهبان الأقباط الذين خدموا فى أيرلندا منذ عدة قرون، كما قدم فكرة عن كنائسنا الموجودة حاليًا هناك.