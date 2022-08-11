تركيب جهاز تنفس صناعى بمستشفى كفر الزيات بـ 750 ألف جنيه لخدمة الأطفال

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبدالعال قوزع مدير مستشفى كفرالزيات العام بمحافظة الغربية أنه تم اليوم بقسم الاطفال الحضانات المبتسرين تركيب جهاز تنفس صناعى عالى التردد بمبلغ حوالى 750 ألف جنيه مصرى لخدمة الأطفال حديثى الولادة، والذين يعانون من ضيق فى التنفس ولا يتم التحسن مع جهاز التنفس العادى، وذلك من خلال تبرع أحد فاعلى الخير.





وأشار مدير مستشفى كفرالزيات العام إلى أن هذا الجهاز يعتبر ثانى جهاز من نوعه بمستشفيات الصحة بمحافظة الغربية حيث لايوجد مثل هذا النوع والامكانيات من هذا الجهاز سوى فى مستشفى زفتى العام والمستشفى الجامعى بطنطا.

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