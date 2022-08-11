محافظ الدقهلية يصدر حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء

جدة - نرمين السيد - وقال "مختار" إن الحركة الجديدة تأتى فى إطار توجهات الدولة التى تستهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة، ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية للإستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذى وكذلك محاسبة المقصرين، مضيفا أن هذه الحركة الجديدة تأتى أيضا لتحقيق لمبدأ التدوير الوظيفى طبقا لقرار مجلس الوزاراء.

كما أشار محافظ الدقهلية إلى أن الحركة تمت على أسس من العدالة والشفافية، بعد إجراء الاختبارات والمقابلات من قبل لجنة القيادات بالمحافظة، لاختيار وتعيين وتصعيد المتميزين للعمل بالوحدات المحلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة.

كما وجه بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والإستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدى لأى مخالفات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة.

وشملت الحركة ندب وليد عبد الله على من ديوان رئاسة مركز ومدينة بلقاس للعمل نائبا لرئيس حى شرق المنصورة، وندب محمد أنور على أحمد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس حى غرب المنصورة، وندب إنجى سامى عبد المقصود من ديوان رئاسة حى غرب المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا.

كما تم ندب محمد عوض عبد الجليل نائب رئيس مركز ومدينة شربين للعمل نائبا لرئيس مدينة الكردى، وندب أحمد هلال زهرى من ديوان رئاسة مركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس مدينة الكردى، وندب أمل حمدى عبد الغنى رئيس قرية كفر الترعة القديم بشربين للعمل نائبا لرئيس مدينة محلة دمنة.

كما قرر المحافظ ندب هناء السيد النبراوى من ديوان رئاسة مركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس مدينة محلة دمنة، وندب أشرف محمد عبد الواحد من ديوان رئاسة مركز ومدينة بلقاس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة تمى الأمديد.

أيضا شمل قرار المحافظ ندب حرية رجب حسن من ديوان رئاسة مركز ومدينة تمى الأمديد للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة تمى الأمديد، وندب جيهان محمود المرسى نائب رئيس مركز ومدينة المنزلة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة منية النصر، وندب إيناس عبد الشافى عطية رئيس قرية العزاوى بمركز السنبلاوين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

كما تم ندب فتحى إبراهيم السيد نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أجا، وندب حمدى ابراهيم العجمى نائب رئيس مركز ومدينة أجا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر، وندب ابراهيم الطنطاوى عبد الحميد نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر.

أيضا شمل قرار محافظ الدقهلية ندب محمد السيد البيلى نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وندب احمد مبارك نجم من ديوان رئاسة مركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة شربين، وندب ياسر عمر حمزة عرفه نائب رئيس مدينة محلة دمنة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة بلقاس، وندب محمد احمد البدوى نائب رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنزلة، وندب لطفى عباس عبد العزيز نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية.

كما تضمنت الحركة ندب سامى السيد أحمد من مكتبة مصر العامة للعمل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، وندب إبراهيم عبد الله عبد الفتاح نائب رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد للعمل بإدارة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

كما تضمنت الحركة إلغاء ندب أحمد على عوض من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة تمى الأمديد وعودته لجهة عمله الأصلية، وكذلك إلغاء ندب عاصم وحيد الحسينى من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر وعودته لجهة عمله الأصلية، وأيضا إلغاء ندب وليد إبراهيم طه من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، وندبه للعمل بديوان رئاسة مدينة الكردى.