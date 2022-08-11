أسوان تستعد لاستقبال العام الدراسى.. وإدراج 4 مجمعات مدرسية جديدة

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف عطية محافظ أسوان بأنه بناء على طلب المحافظة، ستقوم وزارة التربية والتعليم بإدراج 4 مجمعات مدارس جديدة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوى العام ضمن خطة العام الحالى 2022/2023.





والمجمعات الجديدة هى مجمع مدارس الحصايا بموقع أرض المعسكر بطريق السماد، وأيضا مجمع مدارس الرضوانية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد المدرسة الفكرية لمجمع كامل للتربية الخاصة بطريق السادات، فضلا عن مجمع مدارس للغات الرسمية بحى الصداقة الجديد حيث يأتى ذلك فى إطار سعى المحافظة الجاد للإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتلبية مطالب أولياء الأمور والأسر والطلاب من الإلتحاق بمدارس جديدة تتوافر فيها الجودة المطلوبة، وتغطى الاحتياجات الجماهيرية. وأشار أشرف عطية إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التفكير برؤى جديدة خارج الصندوق لإحداث طفرة متكاملة وممنهجة للمنظومة التعليمية سواء بإنشاء مجمعات جديدة بمختلف المدن والمراكز أو توفير موارد دخل إضافية يتم استثمارها فى الصرف على الأنشطة المختلفة بالمدارس أو تنفيذ أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل بها.

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