سها جندى: ترشيحى من الرئيس لتولى حقيبة وزارة الهجرة وسام على صدرى

جدة - نرمين السيد - أعربت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادتها بترشيحها لتولى مسئولية وزارة الهجرة وهذا الملف الهام فى ظل عهد الجمهورية الجديدة، قائلة: "إن ترشيحى من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هو وسام على صدرى فى هذه المرحلة الراهنة التى تحتاج إلى الكثير من الجهد والتعاون فيما بين مؤسسات الدولة لصالح المواطن المصرى فى الداخل وفى الخارج".





كما تقدمت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، بخالص الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، على ما بذلته من جهد دؤوب وما حققته ووزارة الهجرة من إنجازات خلال فترة عملها، مؤكدة أنها ستبنى على تلك المجهودات بمزيد من العمل والمثابرة، لخلق الكثير من البرامج المتطورة الموجهة لصالح المصريين بالخارج، ضمن استراتيجية عمل حديثة تراعى البعد السياسى والثقافى والاقتصادى لمواطنينا بالخارج، بهدف دعم علاقة أبناء الوطن فى الخارج ببلدهم الأم.

وأشارت السفيرة سها جندى، إلى أنه سيتم العمل على إجراء جولات وزيارات خارجية للتعرف على احتياجات الجاليات المصرية فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم أجمع بما فيها الجوائح والحروب والتغير المناخى، وإعطاؤهم المزيد من المحفزات والتيسيرات التى تمنحهم الاطمئنان على مستقبلهم كذلك فى التعامل مع دولتهم من مشروعات واستثمار وإسكان وغير ذلك.

وأكدت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة على أن المواطن المصرى بالخارج هو خط الدفاع الأول لمصر والحامى الأول لمصالحها خارجيا، فالمواطن المصرى بالخارج مدرك تماما لكافة التحديات التى تواجهنا وقادر على نقلها كسفير لمصر بصورة صحيحة لدول العالم، موضحة أن ملف الجاليات المصرية بالخارج هو شغلنا الشاغل وهناك حاجة لتعزيز ربطهم بالوطن، وليس فقط الجاليات من الرعيل الأول بل الأجيال الأول والثانى والثالث، أى الآباء والأبناء والأحفاد فجميعهم يحتاجون لبرامج مهمة بما لهم من أهداف وطموحات مختلفة.

وتابعت وزيرة الهجرة أن هذا العالم الجديد يحتاج إلى المزيد من الأفكار خارج الصندوق، وسعيدة أننى فى أول أيام تولى منصبى أن أحضر المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج المنعقد الآن والذى كانت قد دعت إليه الوزيرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم، وهى فرصة مهمة حتى ألتقى ممثلى الجاليات المصرية للتعرف عليهم وعلى مشاكلهم والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم التى من شأنها تعزيز علاقتهم بالوطن وحتى أعطيهم رسالة بأن مصر تقف بجانبهم ومعهم أينما كانوا، والدولة داعمة لهم بكافة شرائحهم.

واختتمت وزيرة الهجرة كلمتها بالتعبير مجددا عن سعادتها بتواجدها فى هذه الوزارة الهامة، كما وعدت بأن تقدم كل ما فى وسعها وأكثر، بالتعاون مع فريق متميز من العاملين بالوزارة الذين يسعون دائما لتلبية كافة احتياجات مواطنينا بالخارج.