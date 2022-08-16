جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأوقاف، اليوم الثلاثاء، أن عملية التوزيع ستجرى فى المحافظات الآتية: القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنيا والفيوم والبحيرة وأسيوط وسوهاج، بواقع طني لحوم لكل محافظة، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه 202 طن من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى والمحافظات المعنية.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى فى توزيع لحوم الأضاحى والإطعام على مدار العام، وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروعى صكوك الأضاحى والإطعام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحى وإطعام الأسبوع المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.