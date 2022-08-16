الأوقاف: توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحى وإطعام الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأوقاف، اليوم الثلاثاء، أن عملية التوزيع ستجرى فى المحافظات الآتية: القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنيا والفيوم والبحيرة وأسيوط وسوهاج، بواقع طني لحوم لكل محافظة، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه 202 طن من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى والمحافظات المعنية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى فى توزيع لحوم الأضاحى والإطعام على مدار العام، وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروعى صكوك الأضاحى والإطعام.