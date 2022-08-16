ياسمين فؤاد: وضع ملف البيئة على رأس أولويات الدولة أكسبه أهمية كبرى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الجلسة النقاشية حول إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بقضية الغيرات المناخية تحت شعار "رجع الطبيعة لطبيعتها"، برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27.

وعقد المؤتمر الصحفي للتعريف بالتغيرات المناخية وتأثيرها على حياة المواطن من خلال نشر رسائل عن الأضرار التي تسببها التغيرات المناخية من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وارتفاع منسوب سطح البحر والتصحر واختفاء بعض الأطعمة وتدهور الأراضي الزراعية وغيرها من التأثيرات، هذا إلى جانب عرض ما قامت به الدولة من مشروعات لمجابهة التغيرات المناخية ودور المواطن من خلال اتباع السلوكيات الإيجابية التي تقلل من الانبعاثات وتخفيف آثار التغيرات المناخية، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ولفيف من السادة الإعلاميين وعدد من القيادات المعنية بالوزارة وذلك بأحد فنادق القاهرة.

ووجهت وزيرة البيئة ثلاثة رسائل مهمة وهي ضرورة توحيد الرسالة الإعلامية من خلال أن مصر تستضيف هذا المؤتمر للتنفيذ، وتوجيه رسالة على المستوى الوطني أن مشاركة المواطن في مكافحة تغير المناخ ستؤدي بصورة إيجابية إلى الحد من وتيرة هذا التغيير، كما أن كل مواطن من مكانه يستطيع إحداث التغيير إذا فكر في فعل وقام بتنفيذ عدد من الممارسات البيئية السليمة في حياته.

وأكدت وزيرة البيئة ضرورة التركيز على أن ما تقوم به الدولة المصرية ليست قائمة فقط على الاستعدادات اللوجستية للمؤتمر، مشيرة إلى قيام الدولة المصرية بوضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وهي لم تكن التزاما عليها، ووضعت كذلك خطة المساهمات الوطنية لخفض الانبعاثات وهي طوعية لرفع الطموح من خلال أرقام فعلية، كما أصدرت حزمة من المشروعات لربط التنمية والغذاء والطاقة وهو نموذج تريد به مصر قيادة العالم حيث تسعى إلى الذهاب لمؤتمر المناخ ويكون لها دور فارق في هذا الحدث المهم.

وأشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة "اتحضر للأخضر" التي تمت تحت رعاية رئيس الجمهورية وحققت نجاحاً كبيراً وتهدف إلى التحول للأخضر على الساحة الوطنية والمحلية، موضحةً أن الوزارة توالت في إطلاق العديد من المبادرات البيئية كمبادرة "إيكو إيجيب" التي تهدف إلى الترويج لـ13 محمية طبيعية، ومبادرة "E_tadweer" لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، كما كان هناك اهتمام بموضوعات بيئية أخرى كالتخلص من الأكياس البلاستيكية، وتنظيف الشواطئ، وتلوث الهواء.

وأوضحت فؤاد أنه بعد نجاح مصر في الحصول على استضافة مؤتمر المناخ COP27، أدركنا أهمية العمل على زيادة وعي المواطن ومشاركة كافة أطياف المجتمع في التصدي للتغيرات المناخية بالتوازي مع التحضيرات اللوجستية والتفاوضية للمؤتمر، مشيرة إلى إطلاق أول حوار وطني حول التغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ والذي يهدف إلى تنفيذ لقاءات وندوات في كافة محافظات الجمهورية لتوعية المواطن وتلقي مقترحاتهم وأفكارهم للتصدي للتغيرات المناخية، وذلك بمشاركة الأزهر والكنيسة المصرية.

وأكدت وزيرة البيئة اهتمام كل المؤسسات الدينية بالعمل البيئي وهو ما انعكس في اهتمام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثاني بالمشاركة في نشر الوعي حيث تم إطلاق مبادرة "مناخنا .. حياتنا" بالتعاون مع الأزهر الشريف لنشر الوعي البيئي من خلال الواعظين، منوهة بأن هناك علاقة بين العلوم البيئية والدين والشريعة لذلك تم إطلاق الحملة مع الأزهر الشريف لمدة عام واليوم نطلق حملة رجع الطبيعة لطبيعتها.

وشددت وزيرة البيئة على أن المؤتمر هو حدث جلل وتاريخي ونتشرف باستضافته بدعم وقيادة القيادة السياسية، مؤكدة أننا نعي جميعاً أن هذا الحدث سينتهي لكن ما يبقى هو ما نقوم به اليوم من رفع الوعي وتنمية السلوكيات الإيجابية نحو البيئة وإحداث حراك اجتماعي ندرك فيه حقيقة التغيرات المناخية وأهمية العمل البيئي من كافة أطياف المجتمع.

وأضافت وزيرة البيئة أننا قمنا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإعداد مادة تدريبية لتبسيط المفاهيم البيئية ودمجها في حياتنا اليومية وهو ما احتاج إلى مجهود كبير من العمل من أجل حماية البيئة.

ولفتت إلى أن الحملة الإعلامية "رجع الطبيعة لطبيعتها" تميزت بالبساطة والعمق وأخذت وقتا طويلا للخروج بهذه الصورة التي حققت لها القبول والإشادة من قبل الجميع حيث تم ربطها بالأماكن والمناسبات والفواكه التي يحبها الجميع وتميزت الرسالة فيها بالتدرج في التعريف بمفهوم تغير المناخ ودور الدولة ثم دور المواطن.

وتابعت وزيرة البيئة "أنه يتم العمل من خلال مسارات أخرى مهمة في إطار الحملة الوطنية لتغير المناخ، وذلك جنباً إلى جنب مع الحوار الوطني للمناخ، وتشمل الشاشات الإلكترونية الموزعة على مستوى الميادين العامة، والمطارات والتي يتم عرض الإعلان من خلالها، كما تم تنفيذ إنفوجراف للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لشرحها بصورة سهلة ومبسطة، مشيرة إلى أنه يتم إتباع طرق جديدة غير تقليدية بعيدًا عن الأسلوب النمطي في نشر الوعي بالقضية، حيث يتم التواصل مع الفنانين لنشر الرسائل الإعلامية الخاصة بالحملة الإعلامية لتغير المناخ، بالإضافة إلى الحوارات في برامج التوك شو والبرامج الرياضية، وكذلك التوعية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأنشطة التوعوية على أرض الواقع من خلال الحوار الوطني للمناخ، ومبادرتي الأزهر والكنيسة وغيرها من المبادرات الأخرى لمنظمات المجتمع المدني.

وأوضحت الوزيرة أن الهدف من تلك المجهودات والأنشطة المتنوعة أن تصبح جمهورية مصر العربية "الجمهورية الجديدة" يوم السادس من نوفمبر المقبل تتحدث كلها عن تغير المناخ، وهي رسالة في حد ذاتها مهمة جدا، فمعظم دول العالم التي استضافت مؤتمرات تغير المناخ السابقة، كانت المدينة المستضيفة للمؤتمر هي المعنية فقط بالقضية دون باقي مدن الدولة المستضيفة، لذلك نريد أن نوصل رسالة للعالم أجمع خلال المؤتمر أن الدولة المصرية بكافة أطيافها بشعبها رجال، ومرأة، وشباب، والكنسية، والأزهر، والعمال، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، جميعهم على وعي كبير بقضية التغيرات المناخية.