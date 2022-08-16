التعليم: الوزارة مستمرة فى تطوير المناهج وفقا للنظام الجديد

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية لمناقشة مهام عملهم والدور المنوط بهم، واستعدادات الوزارة للعام الدراسى الجديد 2022-2023.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدا أن القيادة السياسية بالدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين فى جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم فى جميع التخصصات.

وقال حجازى، إنه سيتم تشكيل لجنة لاكتشاف الموهوبين بين طلاب المدارس، على أن تضم فى عضويتها مديرى عموم تنمية المواد الدراسية والأنشطة، وذلك بمشاركة العديد من الشركاء وذلك بهدف الإرتقاء بمكانة مصر محليا وعالميا.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة مستمرة فى تطوير المناهج التعليمية وفقا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذى يحقق نواتج التعلم المرجوة، مشيرا إلى أن مديرى عموم تنمية المواد الدراسية عنصر مهم فى هذه العملية بالتعاون مع مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.

وأكد أن تدريب المعلمين على المناهج الجديدة تكون مسؤولية الأكاديمية المهنية للمعلمين ومركز تطوير المناهج بالتعاون مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية، مشيرا إلى أن المعلم عنصرا مهما فى عملية تطوير التعليم.

وفى نهاية الاجتماع، وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الشكر لمديرى عموم تنمية المواد الدراسية على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، مطالبا الجميع بمواصلة العمل على تطوير العملية التعليمية.