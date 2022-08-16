الخارجية الكندية تقيم حفل وداع لسفير مصر

جدة - نرمين السيد - واستضاف الحفل السكرتير البرلمانى لوزيرة الخارجية "روب أوليفانت" نيابة عن وزيرة الخارجية الكندية، بحضور مساعدة وزيرة الخارجية لشئون الشرق الأوسط، ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس البروتوكول الكندى، ومستشار رئيس الوزراء "ترودو" لشئون الاستخبارات والتقديرات، ومديرو عموم إدارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى رئيس جامعة أوتاوا، وعمداء السلك الدبلوماسى الأجنبى والسلك الدبلوماسى العربى، ونائبة رئيس مجلس الأعمال العربى الكندى، وعدد من السفراء المعتمدين لدى كندا.

وألقى السكرتير البرلمانى لوزيرة الخارجية كلمة أشاد فيها بالدور الذى قام به السفير المصرى فى دفع والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، معربا عن تقدير الجانب الكندى لجهود السفير التى بذلها خلال فترة عمله التى امتدت على مدار 4 سنوات لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين، ودعم آليات التشاور والتنسيق تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية.

كما أشاد المسئول الكندى بالتطور الهائل الذى شهدته مصر خلال الأعوام الماضية، والذى اطلع بنفسه عليه خلال الزيارتين اللتين قام بهما إلى القاهرة، مقدما العزاء للحكومة المصرية فى ضحايا حادث كنيسة "أبوسيفين"، ومشيدا بالدور القيادى الرائد للرئيس عبدالفتاح السيسى فى ترسيخ مفاهيم الحريات الدينية فى مصر.

ومن جانبه، ألقى السفير أحمد أبوزيد كلمة أعرب فيها عن تقديره للحفاوة التى لقاها لدى مختلف المسئولين الكنديين خلال فترة عمله فى كندا، والدعم الذى وجده من جانبهم لمختلف المبادرات والجهود التى اضطلعت بها السفارة المصرية فى أوتاوا خلال الفترة الماضية لدعم وتعزيز الشراكة بين البلدين، وهو ما كان ليأتى لولا إيمان المسئولين الكنديين بأهمية مصر وثقلها الدولى والإقليمى، وبوجود فرص عديدة للارتقاء بالمصالح المصرية والكندية من خلال تلك الشراكة.

وأضاف السفير المصرى، أن تلك الروح الإيجابية أكدها حرص الجانبين على الحفاظ على جسور التواصل على مختلف المستويات، مستدلا بالزيارة الحالية لوزير التنمية الدولية "هارجيت ساجان" إلى مصر، والتى تأتى فى توقيت مهم لتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات بالتغير المناخى والأمن الغذائى وأمن الطاقة.

وحرص الجانب الكندى على تسليم السفير المصرى هدية تذكارية بمناسبة انتهاء فترة عمله، وعم اللقاء مشاعر الود والتقدير من جميع المشاركين.