الأرصاد تعلن عن 3 ظواهر مؤثرة على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء.

وأكدت استمرار ارتفاع ظاهرة الرطوبة على مدار اليوم؛ مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى أربع درجات مئوية.

توقع الخبراء وجود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأشاروا إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لـ حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.