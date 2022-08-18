درجات الحرارة اليوم.. الأرصاد تكشف أهم التوقعات

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس مائلا للحرارة رطبا ليلا على السواحل الشمالية حارا رطبا على باقى الأنحاء.

وأكدت الأرصاد استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى أربع درجات مئوية.

حالة الطقس

وتوقع الخبراء وجود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية ، أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 24

وادى النطرون 35 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 33 24

دمنهور 32 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 24

السلوم 32 21

سيوة 37 22

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 26

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 31 23

رأس سدر 34 29

نخل 34 19

نويبع 37 27

طابا 35 26

كاترين 32 19

الطور 33 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 38 29

الفيوم 35 25

بنى سويف 35 25

المنيا 36 24

أسيوط 36 24

سوهاج 38 27

قنا 41 28

الأقصر 42 28

أسوان 42 29

إدفو 41 28

أبوسمبل 41 28

الوادى الجديد 42 25

حلايب 34 28

شلاتين 38 27