وزير الأوقاف: مستعدون لدعم المؤسسات الدينية فى فنزويلا والإكوادور

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، استعداد الوزارة لدعم المؤسسات الدينية فى فنزويلا والإكوادور سواء فى مجال تدريب الأئمة، أو فى مجال إيفاد بعض الأئمة والقراء خلال شهر رمضان، أو تزويد مكتبات فنزويلا والإكوادور بإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمترجمة.





جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف، اليوم الأحد، سفير مصر لدى فنزويلا كريم أمين، وسفير مصر لدى الإكوادور تامر ممدوح، بديوان عام وزارة الأوقاف بالقاهرة.

وذكرت وزارة الأوقاف - فى بيان اليوم - أن الوزير محمد مختار جمعة أطلع، خلال اللقاء، السفيرين على جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى المستنير دوليًّا، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، والدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وأهدى وزير الأوقاف، السفيرين المجموعة الأولى والثانية من سلسلة "رؤية" باللغة العربية، ومجموعة من سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية، ومجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف العصرية فى مجال تجديد الخطاب الدينى باللغة العربية، ومجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف العصرية فى مجال تجديد الخطاب الدينى المترجمة إلى اللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية.