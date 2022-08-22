محافظ قنا يوجه بسرعة تقنين أوضاع الكنائس ومراجعة إجراءات الحماية المدنية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ قنا أشرف الداودى، بالمراجعة الدورية لمنظومة الحماية المدنية وتوفير مخارج آمنة للطوارئ بالكنائس والمبانى الملحقة بها من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم الإثنين، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة وهانى الأتربى مدير الحماية المدنية ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمرانى ومسئولى الكنائس بقنا، وعدد من رؤساء المدن ومديرى الادارات الهندسية بالمحافظة.

ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لعدد من الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها، والتى صدر لها قرارات رئاسة مجلس الوزراء، والتى تتعلق بترميم بعض الكنائس، وإعادة بناءها، واستكمال اشتراطات الحماية المدنية فيها.

و شدد "الداودى" على ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة، لسرعة تقنين أوضاع الكنائس على مستوى المحافظة، وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها، والانتهاء من الملاحظات الفنية للكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها، وكذا التواصل مع مسئولى الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة.