وزير التنمية المحلية يوجه برفع تراكمات القمامة من شارع فيصل

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير التنمية المحلية، وفق بيان للوزارة اليوم، على ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى وطلبات المواطنين، وما يعرض فى مختلف وسائل الإعلام من مشكلات تعكس نبض الشارع، والتعامل معها بجدية وبذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضا المواطنين وتيسير كافة السبل التى تعمل على تلبية احتياجاتهم.

وشدد آمنة على استمرار وتكثيف حملات النظافة بشارع فيصل الرئيسى بالجيزة، وكافة شوارع المحافظات، وإزالة المخلفات والقمامة من الشارع بصفة دورية ويومية لتفعيل منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وتوفير بيئة نظيفة لهم.