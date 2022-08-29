انت الان تتابع خبر عاجل – صدور قرار فجائي وحاسم لـ”أصحاب المعاشات” : تغيير مدة تحديث البيانات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر اتحاد نقابات المهن الطبية، قراراً هام يخص جميع أعضاء الاتحاد من أصحاب المعاشات في مختلف محافظات الجمهورية.

وأعلن اتحاد نقابات المهن الطبية عن تغيير مدة تحديث البيانات أصحاب المعاشات من الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين ، كم تم تعديد موعد تحديث بيانات أسرهم أيضاً.

وقرر الاتحاد أن يكون تحديث بيانات أصحاب المعاشات كل أربعة سنوات بدلاً من سنيتن، علاوة على أن يكون التحديث لأسرهم كل ستنين بدلاً من عام واحد فقط.

وأوضح الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية أن الهدف من وراء هذا القرار هو العمل على تسهيل إجراءات تحديث البيانات الخاصة بهم لاستمرار صرف المعاشات لهم.