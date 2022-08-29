عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأثنين : رياح هتلطف الجو بالليل

انت الان تتابع خبرعاجل – هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأثنين : رياح هتلطف الجو بالليل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية عن نشاط للرياح اليوم الأثنين الموافق 29 أغسطس 2022، على كثير من المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة خلال ساعات اليلل.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، حار رطب على باقى الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين 29 أغسطس 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.