الأرصاد: درجة الحرارة المحسوسة غدا 46 على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وعن درجة الحرارة المحسوسة غدا، أوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن القاهرة الكبرى ستسجل 35 درجة مئوية، السواحل الشمالية 33 درجة مئوية، شمال الصعيد 39 درجة مئوية، جنوب الصعيد 46 درجة مئوية.
كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى مما يساعد على تلطيف الأجواء.
وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع سريعا مع شروق أشعة الشمس.
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