نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة القبول بكلية الشرطة 2022 موقع وزارة الداخلية المصرية moi.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرف معكم على نتيجة القبول بكلية الشرطة 2022، حيث زاد البحث بشكل كبير بداية من الشهر الجديد بين الطلاب المتقدمين على أكاديمية الشرطة عن طريقة الاستعلام عن نتيجة اختبارات قبول كلية الشرطة المصرية عبر رابط موقع وزارة الداخلية الرسمي، حيث إن هناك عدد كبير من الطلاب الذي أنهوا الكشف الطبي ودخلوا على الاختبار الرياضي وقفزة الثقة من دفعة الثانوية العامة وكذلك الضباط المتخصصين (الجامعيين)، وسنتابع معكم في هذا المقال عن موعد نهاية تقديم الطلبات للاتحاق، وكذلك رابط نتائج المقبولين بالرقم القومي ورقم الملف 2022/2023، فتابعوا معنا في موقع ثقفني.

تقديمات كلية الشرطة 2022

وقد تم عمل مؤتمر صحفي منذ حوالي شهر تم الإعلان فيه عن موافقة السيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عن فتح التقديم لكلية الشرطة للعام 2022 دفعة جديدة، ووفقا لآخر التقارير فقد تقدم حتى الآن أكثر من 60 ألف طالب وطالبة للالتحاق بكلية الشرطة في مصر لعام 2022/2023 الدراسي.

وكانت تقديمات الثانوية العامة من أول شهر أغسطس حتى نهايته، وتقديمات الجامعيين على الضباط المتخصصين حتى يوم 15 سبتمبر القادم، ويتم الآن خوض اختبارت الكشف الطبي والاختبار الرياضي وكشف الهيئة من قبل المتقدمين، وينتظرون ظهور النتيجة الخاصة بهم للدفعة الجديدة في موقع أكاديمية الشرطة هذه الفترة.

الكشف الطبي لكلية الشرطة

وهناك المئات من الطلاب الذين قاموا بعمل اختبار الكشف الطبي، وهناك نسبة نجحوا في الكشف الطبي، وهناك الكثير الذين لم يتجاوزوه، ونتمنى للطلاب الناجحين التوفيق في الاختبار الرياضي الذي يليه، ونتمنى للذين لم يوفقوا في الكشف التوفيق والنجاح في المرحلة القادمة، والخيرة فيما اختاره الله.

حيث إن شروط الالتحاق، والتي من أهمها ألا يقل طول الطالب عن حد معين وهذا يختلف من البنات إلى الأولاد، وكذلك عدم امتلاك أي مشاكل صحية تمنه من أداء الخدمة العسكرية، والكشف يكون دقيق للغاية حيث إن الكلية تريد الحصول على صفوة الصفوة وأفضل العناصر صحيا على قدر الإمكان، وهذا ما يفسر ما يتم من صرامة الكشف وسبب رفض الكثير من الطلبة فيه.

نصائح الاختبار الرياضي اكاديمية الشرطة 2022

وفي حالة اذا اجتزتم الكشف، فالتالي هو الاختبار الرياضي، وهناك عدة نصائح غالية نوجهها لكم أعزائنا المتقدمين في حالة لم تخوضوا الاختبار، حيث نريد أن نؤكد لكم على عدة نقاط:

الذهاب في الموعد المحدد وعدم التأخير.

النوم بشكل جيد قبلها بيوم، والراحة بشكل تام من التمارين.

تجنب شرب مشروبات الطاقة في هذا اليوم في حالة لم تكون متعودا عليها حتى لا يصبح تأثيرها عكسيا.

في حالة اذا كان لديك متسع من الوقت على الاختبار فعود نفسك على أداء، 40 ضغط، 10 عقلة، 50 بطن، والركض مسافة كيلو ونصف يوميا.

لا تخف ولا تتردد في قفزة الثقة في حمام السباحة على الإطلاق.

موقع وزارة الداخلية المصرية

وقد أعلنت الوزارة أن التقديم والنتيجة ستكون عبر موقع وزارة الداخلية المصرية الإلكتروني الرسمي، وهذا عبر الرابط الذي قمتم بالتقديم عليه، وسنتابع معكم طريقة الدخول إلى الحساب ومعرفة النتيجة، ونتمنى أن تكونوا مقبولين، فتابعوا معنا.

نتيجة القبول بكلية الشرطة 2022

وأما بالنسبة إلى إعلان النتايج للقبول، فإنها تظهر بعد الاختبارات في أيام، حيث يبحث الجميع عن الرابط والذي نضعه لكم في موقع ثقفني، وهذا ما يمكنك عمله عبر اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى رابط موقع وزارة الداخلية المصرية عبر اللينك moi.gov.eg .

. انقر على أيقونة اكاديمية الشرطة.

سجل الدخول بالرقم القومي وكلمة السر او الايميل الذي عملت الملف به.

اذهب إلى النتائج.

تظهر لك حالة النتيجة الخاصة بك.

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