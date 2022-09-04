بـ8 ملايين جنيه.. افتتاح مدرستين لرياض الأطفال والتعليم الأساسى فى الغربية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد الصواف، مدير هيئة الأبنية التعليمية، وإسلام النجار، رئيس مركز ومدينة بسيون.

وقال المحافظ، إن الاهتمام بالتعليم وبناء الإنسان، هو أهم ركائز الجمهورية الجديدة، ولذا تحرص الدولة بكافة أجهزتها على افتتاح مدارس جديدة وزيادة الفصول الدراسية بالمدارس القائمة بهدف تخفيض الكثافة الطلابية، والوصول لخدمة تعليمية مميزة لكافة الطلاب فى القرى والمدن.

واستهل رحمى، جولته بافتتاح مدرسة الشهيد فخرى أبو حمر لرياض الأطفال، والتى جرى إنشاؤها بتكلفة مليونى جنيه خلال 8 أشهر على مساحة 492 م2، لاستيعاب الأعداد المتقدمة لمرحلة رياض الأطفال، حيث أزاح محافظ الغربية الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وتفقد الفصول الدراسية ومحيط المدرسة، مشيداً بمستوى وحجم الأعمال والإنشاءات المنفذة على أرض الواقع.

كما افتتح المحافظ مدرسة كمال الهلالى للتعليم الأساسى بقرية صالحجر، والتى تضم 9 فصول دراسية، وفصلين لرياض الأطفال ومكتبة، وغرف مجالات ومصادر إلى جانب المعمل وحجرة الحاسب الآلى، وتم إنشاؤها خلال 11 شهرا بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه على مساحة 1578.6 م2 لتخفيض الكثافة الطلابية.

وعقب الافتتاحات قام المحافظ بغرس شجرة داخل المدرسة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة".