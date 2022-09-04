وزير النقل: مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى بمثابة «قناة سويس جديدة»

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات والتجهيزات لتسليم شركة سيمنز العالمية أول 40 كم من مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع العين السخنة/ العلمين/ مطروح/ الفيوم، وذلك فى نطاق محطة العاصمة الإدارية الجديدة بداية من شهر أكتوبر القادم للقيام بتنفيذ أعمال السكة والأنظمة وشبكة التغذية الكهربائية الهوائية الخاصة بالمشروع، وكذلك الأعمال الكهروميكانيكية من إشارات واتصالات ونظم تحكم فى هذه المسافة بعد انتهاء الأعمال المدنية بها تمهيدا لتدشين مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع فى 7 نوفمبر القادم، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

بدأت الجولة بمتابعة وصلة المسار من محطة السخنة وحتى ميناء العين السخنة بطول حوالى 6 كم، وهى وصلة الربط مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع لخدمة نقل البضائع من وإلى الميناء عن طريق هذه الشبكة.

وتوجه الوزير إلى محطة العين السخنة، حيث تابع تقدم أعمال تنفيذ المحطة التى ستخدم منطقة العين السخنة سواء المناطق السياحية على البحر الأحمر، والمناطق الصناعية، وأيضا منطقة ميناء العين السخنة.

وتابع الوزير أعمال الأرصفة وكوبرى المسار بالمحطة، وكذلك الأعمال الصناعية بمنطقة السخنة من كبارى المسار، أو كبارى سيارات على المسار للطرق المتقاطعة مع المشروع.

كما تابع وزير النقل تقدم معدلات تنفيذ محطة العاصمة، وهى محطة تبادلية مع القطار الكهربائى الخفيف LRT وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية، وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية، والمدن الجديدة بشرق القاهرة، وتعد من أكبر المحطات فى الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية.

وتابع وزير النقل تقدم معدلات تنفيذ محطة محمد نجيب، والتى تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة.

كما تفقد الوزير القطاع الأول من جسر السكة الذى سوف يتم تسليمه لشركة سيمنز فى أول أكتوبر للاطمئنان على مدى جاهزية تسليم هذا القطاع فى الموعد المحدد له إلى شركة سيمنز للقيام بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية على أن يتوالى تسليم باقى قطاعات المشروع للشركة بعد انتهاء الأعمال المدنية بها طبقا للتعاقد مع الشركة.

وتابع "الوزير" المخطط الزمنى لتنفيذ الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار، والتى تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتى تحمى جوانب الجسر، وكذلك محطات محمد نجيب، والقاهرة، وأكتوبر، وحدائق أكتوبر، وسفنكس، ووادى النطرون، إلى جانب متابعة الأعمال الصناعية التى تشمل كبارى المسار، وكبارى السيارات، مثل كوبرى الكيلو 4.5 والذى يبلغ طوله 300 متر، والأخوار، والتى تنفذها كبريات الشركات المصرية الوطنية المتخصصة، وذلك بالتزامن مع الإشراف الدورى والمستمر لشركة "سيسترا" العالمية، استشارى المشروع.

وأكد الوزير فى تصريحات صحفية، أن الجولة التفقدية تأتى تنفيذا توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وفى إطار الاستعداد لتدشين الخط الأول فى 7 نوفمبر القادم، وكذلك لمتابعة معدلات إنجاز هذا المشروع العملاق وفقا للخطة الزمنية الموضوعة، ووفقا للضوابط والمعايير التى تم الاتفاق عليها خاصة مع أهمية المشروع حيث يعتبر الخط الأول "قناة سويس جديدة"، إذ سيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم.

ولفت إلى أن منظومة القطار الكهربائى السريع الجديدة تتألف من 3 خطوط رئيسية بطول 2000 كم، وأن مشروع القطار الكهربائى السريع ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر، حيث ستمثل منظومة القطار الكهربائى السريع نقلة نوعية هائلة فى وسائل المواصلات فى مصر، وستغطى أنحاء الجمهورية.