تيسرا على المتقدمين.. مد موعد الالتحاق بكلية الشرطة لطلاب الجامعات

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الداخلية، مد موعد التقدم للالتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية لمدة أسبوع ليستمر حتى الخميس 22 سبتمبر الجارى، بدلا من الخميس 15 سبتمبر الجارى.





جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى(2022/ 2023). وتقرر السماح للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على هذه المؤهلات بتقديم (شهادة مؤقتة – إفادة) بالحصول على المؤهل الجامعى، وذلك لحين استخراج أصل شهادة التخرج، مع مراعاة عدم السماح لهم بالمثول أمام لجنة اختيار الطلبة الجدد "الهيئة" إلا عقب تقديم أصل الشهادة.

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