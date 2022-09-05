جدة - نرمين السيد - وتضمن اللقاء الذى حضره حوالى 700 من أبناء الكنيسة فى مرحلة جامعة، والمحاضرة الأولى ألقاها نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، والمحاضرة الثانية ألقاها نيافة الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بنى مزار والبهنسا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 700 شاب يشاركون فى اليوم الروحى الأول للجامعيين ببنى مزار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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