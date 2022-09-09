الصحة تستعد للوقاية من كورونا قبل الشتاء (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - شدد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على ضرورة التطعيم بلقاحات كورونا والإنفلونزا، قبل دخول فصل الشتاء، مشيرا إلى أن الوضع الوبائى للبلاد مستقر وهناك تراجع كبير فى نسبة الإصابات اليومية والمسجلة من جانب الوزارة وصل لأكثر من 60%.





ويستعرض "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى، أبرز استعدادات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، فى فصل الشتاء. وأشار عبد الغفار، إلى توفير كميات كبيرة من اللقاحات فى مراكز التطعيمات، ولقاح الإنفلونزا السنوى مهم، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، ومن بينهم الحوامل وكبار السن والأطفال الصغار والمصابون بضعف المناعة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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