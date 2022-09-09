رابطة الأندية الإنجليزية تؤجل مباريات الجولة 7 حدادا على الملكة إليزابيث

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 سبتمبر 2022 01:31 مساءً - قررت رابطة الأندية الإنجليزية اليوم، الجمعة، تأجيل مباريات الجولة السابعة فى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وذلك بعد مراجعة إجراءات الحداد الرسمية على وفاة الملكة إليزابيث.

وأصدرت رابطة البريميرليج بيانًا رسميًا أعلنت خلاله تأجيل مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي، التي كان من المقرر أن تنطلق غدا، السبت، حيث نعت وفاة الملكة إليزابيث.

وقالت الرابطة في بيانها، "عُقد اليوم اجتماع بين اندية الدوري حيث قدمت جميع الاندية عزائها لفخامة الملكة إليزابيث الثانية لتذكر حياتها الرائعة ومساهمتها الكبرى للأمة الإنجليزية وكبادرة احترام، تم تأجيل مباريات هذا الاسبوع من البريميرليج".

وأضافت، "سيتم تقديم المزيد من التحديثات المتعلقة بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الحداد في الوقت المناسب. ونشرت الرابطة تغريدة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، "تشعر الرابطة بحزن عميق لسماع نبأ وفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، تعازينا وتعازينا مع العائلة المالكة وكل شخص في جميع أنحاء العالم في حداد على فقدان جلالة الملكة".

وكان قصر باكينجهام قد أعلن أمس، الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عامًا بعد تدهور حالتها الصحية. يذكر أن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، كانت من المُقرر أن تنطلق عصر غدا السبت 10 سبتمبر، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بمباراة بين ليفربول ووفرهامبتون، على أن تُختتم يوم الإثنين بمباراة بين ليدز يونايتد ونوتينجهام فورست.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي المسؤولة عن تأجيل إدارة مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيون شيب" والدرجات الأدنى، أعلنت تأجيل مباريات اليوم الجمعة في البطولة الإنجليزية، حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا والكومنولث. وأضافت الرابطة: "احتراماً لوفاة الملكة إليزابيث الثانية في وقت سابق أكدت الرابطة أن مواعيد المباريات المقرر إقامتها مساء الجمعة قد تم تأجيلها".