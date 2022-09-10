وزير الصحة يشيد بوحدة جراحات الأطفال المبتسرين بالمعهد القومى للقلب (صور)

جدة - نرمين السيد - تأتى الزيارة ضمن جولة الوزير الميدانية لعدد من المشنآت الطبية، بمحافظتى القاهرة والجيزة، وذلك للوقوف على جودة الخدمات الصحية وتذليل أى عقبات قد تعوق انتظام سير العمل بالمنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على مجسم لمشروع تطوير المعهد، مشيرًا إلى أن المعهد يعمل بقوة 408 أسرة، تضم أسرة "الداخلى، عناية مركزة ومتوسطة، رعاية أطفال"، مضيفا أن الوزير تفقد أقسام "الرعاية المركزة، رعاية الأطفال، المسح الذرى"، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى بالغرف الداخلية والمترددين على العيادات الخارجية، وتأكد من مدى رضائهم عن الخدمات التى يقدمها المعهد.

وأشار إلى أن الوزير تفقد قسم الأشعة، والذى جرى مؤخرًا رفع كفاءته وإمداده بجهاز أشعة مقطعية، يعد من أحدث أنواع الأجهزة فى تشخيص الأمراض القلبية.

وتابع أن الوزير أشاد بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بوحدة حضانات جراحات القلب المفتوح للأطفال المبتسرين، بطاقة 6 حضانات، لافتًا إلى أنها تعد أول وحدة متخصصة فى جراحات القلب المفتوح للمبتسرين على مستوى مستشفيات وزارة الصحة، واطمأن الوزير على الحالة الصحية للأطفال بعد إجراء العمليات الجراحية.

وأضاف أن الوزير تفقد قسم القسطرة بالمعهد، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى بغرف الإقامة الداخلية بالقسم، ووحدة جلطات القلب الحادة، وتأكد من مدى رضائهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا الأهمية الكبيرة للمعهد الذى يعد من الصروح الطبية المتخصصة فى الخدمات الطبية والعلاجية لأصحاب الأمراض القلبية.

ولفت عبدالغفار إلى أن الوزير، وجه بضرورة التنسيق لوضع آلية تستهدف نشر الوعى والثقيف الصحى وتوعية المواطنين بأعراض ومخاطر الأمراض القلبية والوقاية منها، كما وجه بالتنسيق للعمل بآلية "برنامج الفحص الشامل" لتقديم خدمات الفحوصات الطبية الشاملة للمرضى المترددين وتحديد البروتوكول العلاجى اللازم والمتابعة الدورية للمرضى، كما وجه الوزير بالتوسع فى المنشآت الصحية المتخصصة فى أمراض وجراحات القلب.

ونوه إلى تأكيد الوزير على أهمية ملف التدريب الطبى للفرق الطبية، حيث وجه بتوقيع بروتوكولات تعاون بين معهد القلب القومى ومجموعة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية المتخصصة فى أمراض وجراحة القلب، وذلك لاستقدام الخبراء الإيطاليين لتدريب الأطباء، وإرسال بعثات طبية للتدريب بالخارج.

يذكر أن قسم قسطرة القلب بالمعهد يضم 9 أجهزة قسطرة قلبية و43 جهاز رسم قلب، و24 جهاز إيكو، و2 دوبلكس، و1 رنين مغناطيسى، وقدم خدماته ل 20 ألف و398 مواطن، بينما قدم قسم الاستقبال خدماته لـ 85 ألف و520 مواطن، بالإضافة إلى إجراء 2010 عملية قلب مفتوح و203 عملية قلب للأطفال، وإجراء 12 ألف و389 قسطرة قلبية وذلك خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

كان وزير الصحة والسكان، قد قام بعدد من الجولات التفقدية صباح اليوم، والتى بدأت بمستشفى البنك الأهلى، ومستشفى شبرامنت، ومستشفى الهرم التخصصى، ومستشفى الوراق المركزى، ومستشفى التحرير العام.