مدبولى يتفقد استعدادات فنادق شرم الشيخ لاستضافة ضيوف مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته التى قام بها اليوم لمدينة شرم الشيخ، عددا من فنادق المدينة، التى يتم تطويرها وتوسعتها؛ وذلك للوقوف على استعداداتها لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، فى نوفمبر المقبل.





وصعد رئيس الوزراء خلال تفقده لعدد من الفنادق، من بينها "رداميس"، و"كليوباترا"، لبعض الغرف، كما تفقد أعمال رفع كفاءة الغرف الفندقية الحالية، إضافة إلى التوسعات التى يجريها مالكو الفنادق لزيادة الطاقة الاستيعابية وزيادة عدد الغرف الفندقية والأجنحة، وذلك فى ظل توافر الآلاف من ضيوف مصر خلال مؤتمر المناخ، حيث أكد كل من محمد أبو العينين وناصر عبد اللطيف أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق للانتهاء من كافة التوسعات وأعمال التطوير خلال الفترة القريبة المقبلة.

كما اطمأن مدبولى على الترتيبات التى تجريها الفنادق بشأن توفير مختلف الوسائل اللوجيستية والتقنية مثل خدمة الإنترنت فائق السرعة، والتى ستقدم لضيوف مصر خلال المؤتمر، كما استفسر مدبولى عن تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية المطبقة بتلك الفنادق التى تؤهل لتقديم سياحة بيئية وخضراء.

وفى الوقت نفسه، اطمأن الدكتور مصطفى مدبولى على محطات توليد الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، التى تخدم المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى الفنادق الحاصلة على شهادة النجمة الخضراء حتى الآن.

وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن تطبيق المنشآت الفندقية للاشتراطات والمعايير البيئية واستخدام الطاقة النظيفة سيؤهلها لأن تكون هى الأكثر قدرة على جذب السائحين.